Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Любовница рэпера Гуфа подала заявление в полицию. Яна Шевцова утверждает, что ее изнасиловали после выступления в ночном клубе. Правда, она ничего не помнит – ей, якобы, подмешали наркотик.

Бывшая любовница Гуфа (рэп-исполнителя Алексея Долматова), экс-участница "Дома-2" выступала в Ханты-Мансийске в рамках концертного тура. 18-летняя Яна Шевцова рассказала о деталях инцидента на своей странице в Instagram.

Девушка утверждает, что в ту ночь она пила только воду и сок и не употребляла алкоголь. По словам экс-любовницы Гуфа, сотрудник заведения подсыпал ей какое-то вещество в напиток. Что происходило дальше, она не помнит.

О связи Гуфа с участницей телепроекта "Дом-2" Яной Шевцовой стало известно в ноябре прошлого года. При этом, по словам девушки, связь эта длилась не один год – с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. Ходили слухи, что именно это стало поводом для расставания Гуфа с его возлюбленной певицей Кети Топурия.

Как рассказывает Шевцова, после того рокового концерта очнулась она уже в отеле, и сразу отправилась за билетами на самолет. Только добравшись до Екатеринбурга, девушка поняла, что с ней произошло. Бывшая любовница Гуфаобнаружила на теле "следы насильственных действий, а именно покраснения в районе груди и шеи". Она уверена, что надругался над ней сотрудник ночного клуба, так как именно он провожал ее до гостиницы, передает Пятый канал.