"Копирует образ сестры": раскрыта тайна сестры Жанны Фриске

Наталья очень скучает по Жанне Фриске. В этом уверен финалист "Битвы экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов.

Злопыхатели часто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытается прославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделала афрокудри, став сильно походить на артистку.

Кроме того, Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы "Турбомода" Александром Поповым. А когда сестра звезды в караоке исполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились.

Таролог сделал расклад по ситуации и сделал свои выводы. "Наталья копирует образ сестры и исполняет ее песни не из-за зависти и не в погоне за дешевой славой. Она действительно скучает по сестре, вспоминает о ней каждый день. Ее творчество — дань памяти Жанне", – цитирует Кинжинова Teleprogramma.pro. Высказался он и о том, ждет ли сестру Жанны Фриске карьера на сцене.

"Нет, не сложится. Это, что называется, однодневная звезда. Пока она исполняет песни Жанны, интерес к ней есть. Когда начнет исполнять свои, а она начнет, – все затихнет", – заявил Кинжинов. При этом он добавил, что поет Наталья действительно хорошо.

Напомним, что когда Жанна Фриске покинула группу "Блестящие", сестра заняла ее место. Спустя три месяца Наталья ушла в связи с проблемами со здоровьем.