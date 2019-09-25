64-летняя Долина поразила татуированными руками

Продюсер Дмитрий Богачев выстроил нью-йоркский бар прямо в фойе Московского дворца молодежи. Благодаря этому приему удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидевших за столиками мог почувствовать себя участником истории.
Мюзикл насыщен не только песнями, танцами и шутками, но и лайфхаками – советами о том, как сбежать с неудачного свидания, или как перестать идеализировать фригидную и склочную бывшую.
На спектакль пришли Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Анастасия Стоцкая, Екатерина Стриженова, Лиза Арзамасова, группа #APPolonovGang (Сергей и Андрей Григорьевы-Апполоновы). А в центре внимания оказалась Лариса Долина.
Она появилась в платье без рукавов и поразила гостей огромной наколкой на предплечье. Видимо, взяла пример с дочери Лины, татуированной донельзя.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Как забыть измену?