Лариса Долина провела выходной в кругу семьи

Оказалось, исполнительница вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила уникальное шоу "День рождения Дед Мороза". Наследница звезды поделилась фотоотчетом с мероприятия. На одном из снимков они запечатлены всей семьей.
"На первом фото видно кто самый довольный! Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!", – подписала кадр Ангелина.
И действительно, Лариса на фото улыбается шире остальных. В это время ее внучка прижимается к ее плечу. На маленькой Александре забавные рожки единорога.
Фолловеры отметили, что все трое выглядят чудесно. "Три красавицы", "По мне так довольны все", "Трио – самые очаровательные красотки! Такие позитивные! Умнички!", "Лариса Александровна просто космически прекрасная! Горжусь тем, что мой кумир так выглядит! И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки", – писали поклонники.
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