Брэд Питт поставил на место выскочку Анджелину Джоли

Развод с Анджелиной Джоли подпортил репутацию Брэду Питту. Экс-супруга буквально пила все соки из актера, обвиняя его то в рукоприкладстве, то в пьянстве.

Несмотря на сложности, связанные с официальным разрывом отношений, прошлый год стал для артиста довольно успешным. Он сыграл в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". За роль второго плана в комедийной драме Питта номинировали на "Оскар". Получил он награду и на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Тем временем у Джоли дела с карьерой обстоят значительно хуже. Успешных проектов за прошедший год у нее не было. Бывшая жена Брэда ужасно злится из-за его завоеваний, сообщает "Экспресс газета". Актрису раздражает то, что окружающие быстро забыли о провалах Питта в семейной жизни, и снова вознесли его на пьедестал.

"Брэд поступил мудро: не оправдывался, не пытался переложить вину на Анджелину. Он просто выждал свой час триумфа и много работал. Теперь это дало свои плоды – он собирает самые престижные кинонаграды, любим зрителями и в целом живет счастливой жизнью", – отметил инсайдер.