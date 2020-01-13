Разрыв с Брэдом Питтом заставил Гвинет Пэлтроу голодать

По словам девушки, после расставания со звездой Голливуда она впала в глубокую депрессию. Но старалась это тщательно скрывать.
Судя по всему, ей это не очень удавалось. Актриса буквально таяла на глазах.
Это особенно видно по обложкам глянцевых журналов тех времен, на которых запечатлена Пэлтроу. Ее первое сотрудничество как раз пришлось на период, когда они с Брэдом порвали отношения – 1997 год.
"Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть", – призналась Гвинет.
Напомним, актеры встречались около трех лет. Питт сделал предложение возлюбленной, но спустя пару месяцев их союз распался. Почти сразу девушка закрутила новый роман. На этот раз ее избранником стал Бен Аффлек, сообщает Пятый канал. Но и эти отношения не обвенчались успехом для Пэлтроу.
А Брэд спустя несколько лет женился на Дженнифер Энистон, с которой познакомился на съемочной площадке сериала "Друзья". Пять лет они прожили душа в душу, пока между ними не встала Анджелина Джоли.
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