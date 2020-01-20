Актеры из российских сериалов Робак и Бероев стали злейшими врагами после помолвки детей

Звезда сериалов "Домашний арест" и "Эпидемия" поссорилась с актером из фильмов "Адмирал" и "Турецкий Гамбит" Егором Бероевым. К счастью, конфликтовать знаменитости будут только на экране.

Скоро на ТНТ стартует проект "Война семей", созданный в сотрудничестве с телеканалом "Супер". Комедийный сериал расскажет об отношениях двух мужчин, которые дружат более 40 лет.

Герои ситкома Михаил и Дмитрий вместе выросли, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Приятели готовы породниться: сын Михаила Вадим и дочь Дмитрия Арина решили пожениться. Однако во время церемонии происходит страшное. Вскрываются тайны, которые превращают лучших друзей в злейших врагов.

Главные роли в сериале "Война семей" исполнили Александр Робак и Егор Бероев. Жен лучших друзей сыграли Ольга Медынич и Светлана Колпакова, представителей подрастающего поколения – Арина Постникова, Арам Вардеванян и Пелагея Невзорова.

"Война семей" для меня – прежде всего история людей. Очень необычная, но узнаваемая ситуация, которая может разделить даже самых лучших друзей и семью. Каждый персонаж был построен с нуля – со своими привычками, вкусами, проблемами и идеологиями. Особенно это выражено в разнице поколений. Мне кажется, зритель найдет себя хотя бы в одном из персонажей", – отметил режиссер сериала Илья Фарфель.