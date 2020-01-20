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"Амазонка": похудевшую звезду сериала "Ольга" Троянову сложно узнать

Яна Троянова. Кадр из фильма "Страна ОЗ" (2015)"
Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова заметно похудела. Внешность артистки вызывает восхищение.
прочитано 490 раз

Артистка уже которую неделю находится на Филиппинах. Яна Троянова снимается в новом сезоне экстремального проекта "Последний герой". Звезда сериала "Ольга" снова была выбрана ведущей.

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В восьмом сезоне программы Троянова предстанет в необычном образе. Стилисты подобрали знаменитости имидж девы-воительницы.

Поклонники не могли не заметить перемен во внешности звезды сериала "Ольга". Артистка, по мнению фанатов, ощутимо сбросила вес, и теперь ее сложно узнать. Яну Троянову сравнили с богиней Олимпа и амазонкой.

"Худышечка 🔥", "Королева воинов. Образ очень к лицу!", "Похудели?", "Яна, вы обалденная!!!! 😍 какой шикарный образ! Красавица! Берегите себя❤️", "Круто выглядите, не перестаю восхищаться", "Вот что значит иметь личного стилиста на проекте. Красота! 👍", "Амазонка👍", "Фегасе царица!😍", "Воительница!!!!Сил вам ,Яна и терпения ,похоже там с новыми командами не сладко..Вы лучшая!!!!", "Красивая🔥 подумала, что в греческая богиня сошла с Олимпа (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики звезды сериала "Ольга" в "Инстаграм".

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Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana)

Отметим, что работу Яны Трояновой в прошлом сезоне проекта высоко оценило профессиональное сообщество. Актриса из сериала "Ольга" была удостоена ТЭФИ в номинации "Лучшее реалити-шоу" за программу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" на канале ТВ-3.

20 января 2020, 10:48

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