"Амазонка": похудевшую звезду сериала "Ольга" Троянову сложно узнать

Артистка уже которую неделю находится на Филиппинах. Яна Троянова снимается в новом сезоне экстремального проекта "Последний герой". Звезда сериала "Ольга" снова была выбрана ведущей.
В восьмом сезоне программы Троянова предстанет в необычном образе. Стилисты подобрали знаменитости имидж девы-воительницы.
Поклонники не могли не заметить перемен во внешности звезды сериала "Ольга". Артистка, по мнению фанатов, ощутимо сбросила вес, и теперь ее сложно узнать. Яну Троянову сравнили с богиней Олимпа и амазонкой.
"Худышечка 🔥", "Королева воинов. Образ очень к лицу!", "Похудели?", "Яна, вы обалденная!!!! 😍 какой шикарный образ! Красавица! Берегите себя❤️", "Круто выглядите, не перестаю восхищаться", "Вот что значит иметь личного стилиста на проекте. Красота! 👍", "Амазонка👍", "Фегасе царица!😍", "Воительница!!!!Сил вам ,Яна и терпения ,похоже там с новыми командами не сладко..Вы лучшая!!!!", "Красивая🔥 подумала, что в греческая богиня сошла с Олимпа (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики звезды сериала "Ольга" в "Инстаграм".
Отметим, что работу Яны Трояновой в прошлом сезоне проекта высоко оценило профессиональное сообщество. Актриса из сериала "Ольга" была удостоена ТЭФИ в номинации "Лучшее реалити-шоу" за программу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" на канале ТВ-3.
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов