Звезда "Сватов" Кравченко пролила свет на судьбу нового сезона сериала

Съемки нового, седьмого сезона телеэпопеи были заморожены на неопределенной срок. Однако при этом его авторы успели снять несколько серий. Поклонники не устают гадать, когда смогут вновь увидеть на экране полюбившихся героев. А сами актеры – Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева – и другие артисты регулярно делятся с поклонниками новостями и историями, связанными со съемками.
Кравченко опубликовала в своем инстаграм-аккаунте групповой снимок с исполнителями главных ролей. В описании к фотографии она призналась, что новый сезон давно должен был быть снятым.
"Мы должны были давно снять седьмой сезон, поэтому страшно уже что-то загадывать. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 "Сваты" выйдут", – написала Татьяна Кравченко.
Многие поклонники актрисы в комментариях выразили надежду, что скоро увидят новые серии сериала "Сваты". Они подтвердили, что с нетерпением ждут седьмого сезона.
"Хочу продолжение!!!!", "Ждем с нетерпением!!!!!!", – писали фолловеры.
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