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Эпидемия – 1 сезон

  • Жанр: Драмы, Триллеры, Фантастика
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 14 ноября 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Павел Костомаров
  • Сценарист: Роман Кантор , Яна Вагнер
  • Продюсер: Евгений Никишов, Александр Бондарев
  • Оператор: Давид Хайзников
  • Композитор: Александр Соколов
  • Художник: Мария Ракша
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: PREMIER
  • Актёры: Кирилл Кяро , Виктория Исакова , Александр Робак , Марьяна Сливак , Савелий Кудряшов , Наталья Земцова
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  • Эпидемия – 1 сезон Эпидемия – 1 сезон 7.1
    Рейтинг Дни.ру: 7.1
  • Рейтинг IMDb: 7.2

Трейлеры и видео

О сериале

Отечественный сериал "Эпидемия" 1 сезон стал для многих любителей различных остросюжетных с апокалиптическим сюжетом фильмов весьма ожидаемым. И, судя по многочисленным отзывам зрителей, которые уже успели посмотреть первые две серии из восьми возможных, можно сделать вывод, что он удался.

Режиссер Павел Костомаров потрудился на славу. Впрочем, как и в прошлых его работах, все было выполнено на высоте и смотрится не хуже самых голливудских киношек с апокалипсисом.

Конечно, многие с уверенностью скажут, что это очередное копирование, как было со многими другими фильмами. Но как тут можно снять все совершенно новое, если фильмов про зомби самого разного формата насчитывается более сотни от разных киностудий по всему миру.

Все же не стоит сильно критиковать данную работу, потому что она заслуживает внимания, потому что главное не сюжет, а то, как режиссер и все актеры преподнесли происходящее. Их переживания, волнения, беды, горе, именно эмоции берут верх в подобных фильмах, и пусть он является и сериалом.

Сюжет сериала "Эпидемия" 1 сезон

Естественно, как и любые другие сериалы, "Эпидемия" была снята по мотивам романа под названием "Вонгозеро". Это, можно сказать, великое произведение принадлежит российской писательнице фантастке Яне Вагнер.

Конечно, многие критики скажут, что нет никакой фантастики в кино-то, да, может и нет, но все же она присутствует и выражена глобальностью назревающей проблемы эпидемии некоего вируса, который превращает нормальных здоровых людей в зомби.

Начинается вся история с обычной российской семьи, которая зимой вдруг начала болеть каким-то совершенно незнакомым для них вирусом. Естественно, учитывая сложившуюся обстановку за окном, все приняли его за грипп, тем более симптомы поначалу весьма даже схожие. Как показывает дальнейший исход событий, вирус-то непростой. Начинается настоящая эпидемия. Заболевание оказалось намного сильнее предполагаемых симптомов, притом оно мгновенно распространяется, поражая все живое.

Притом инкубационный период очень короткий, как и сам процесс активности этого вируса. В какой-то момент у человека начинается банальное бешенство и за этот весьма короткий период он успевает напасть на несколько десятков других здоровых людей и поразить тем же вирусом.

Зритель за небольшие восемь серий наблюдает за постепенным, но при этом лавинообразным ходом того, как рушится все государство. Сначала пропадает связь, затем электричество, по решению правительства закрываются въезды в столицу, прекращается авиасообщение, но все это не помогает и эпидемия, судя по сериалу, даже только в 1 сезоне мгновенно распространяется за пределы города.

Главный герой по имени Сергей со своей нынешней женой живут за городом, но у него в душе не угасает тягота к бывшей супруге, тем более с ней в Москве остался ее сын. Даже невзирая на череду кровавых событий, происходящих уже повсеместно, она все никак не может простить. Все же им приходится смириться и выживать двумя семьями под одной крышей.

Период съемок сериала

Выход сериала "Эпидемия" 1 сезон стартовал с 14 ноября прошлого года. Чтобы далеко и надолго не растягивать сюжетную линию, весь фильм был заснят заранее, но выпущен в прокат несколько позже.

Если первая серия только 14 ноября, то последнюю уже также можно посмотреть, потому, как восьмая серия вышла 3 января этого года. Быстро управились, но и зачем затягивать эту апокалиптическую историю. Если растягивать сюжет и съемки смежных серий, то только больше киноляпов наделаешь. 

Главный продюсер о сериале:

"Апокалипсис является чем-то сложно вообразимым себе в обычной жизни. Притом причиной всему может быть все, что угодно. Так почему бы апокалипсис не зародился из-за вируса, наподобие гриппа, пусть это и выглядит несколько абсурдно. Подобные фильмы смотрятся, прежде всего, ради экшена и интересной сюжетной линии".

"Наш сериал впервые попал в список тех, которые были представлены в мировом прокате за 2019 год. Он конкурирует с сериалами из Японии, Германии, Бельгии, Испании и Норвегии."

Когда должен был выйти сериал "Эпидемия"?

Изначально планировалось вывести в прокат сериал "Эпидемия" после новогодних праздников, но, прислушавшись к своим зрителям было решено выпустить его несколько раньше. Притом весь сразу восемь серий. Как результат, кино в полном комплекте вышло в прокат за каких-то два с лишним месяца.

Где смотреть?

Сериал про апокалипсис "Эпидемия" 1 сезон уже в полном комплекте вышел в прокат, поэтому сейчас его посмотреть в HD на многих медиапорталах, например на платформе PREMIER.

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