Экс-жену рыжего из "Иванушек" поздравляют с беременностью

Судя по размещенной в "Инстаграм фотографии", Марина Банкова находится на последних сроках беременности. Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова принимает поздравления с приятным положением.
Стоит ометить, что разговоры о том, что Банкова беременна, стали активно появляться в декабре. Марина публиковала в Сети старые фотографии, либо делала кадры так, чтобы не было видно живота.
Новость дополняется.
Ранее стало известно, что экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь вышла замуж. Избранником Марины Банковой стал баскетболист Андрей Зубцов.
Марина и Андрей сочетались браком в Санкт-Петербурге. 28 декабря они приехали в один из ЗАГСов Северной столицы, чтобы скрепить отношения печатью.
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