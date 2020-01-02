Певица Слава показала избранника красавицы-дочери

Избранника Саши зовут Дмитрий. Молодой человек встречается с девушкой уже несколько лет.
Примечательно, что сама Александра не любит распространяться о своей личной жизни. Фото с парнем на ее личной страничке практически нет. При этом мама Саши с радостью делится фотографиями избранника дочери.
Стоит отметить, что певица Слава довольно часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Ранее она не смогла сдержать восхищения при виде дочери в свадебном платье.
Снимок, где 20-летняя Александра позирует в подвенечном наряде, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка предстала перед аудиторией в роскошном платье.
Популярные темы форума
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
ЯЙЦА
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Что хотите получить на новый год?