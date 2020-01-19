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Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov Source/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова Николая Караченцова приняла участие в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В эфире передачи 71-летняя Людмила Поргина сделала заявление.
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Вдова народного артиста РСФСР рассказала, что несколько дней назад узнала страшную новость: ее 36-летняя племянница Надежда была экстренно доставлена в больницу с высокой температурой. Медики диагностировали у женщины воспаление коры головного мозга. 

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Врачи ввели пациентку в медикаментозный сон. Как долго Надежда пробудет в таком состоянии – неизвестно. "Высокая температура и головная боль, глаза не могут смотреть на свет, болят все суставы, идет гнойный воспалительный процесс. Поэтому ее ввели в это состояние, чтобы она физически не страдала", – шокировала Людмила Поргина телеведущую.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой вдова Николая Караченцова также призналась, что восемь месяцев назад ее племянница стала мамой. Пока Надежда лежит в больнице, Людмила Поргина присматривает за малышом. "Племянница родила ребенка, ему восемь месяцев. Ребенка мы сразу забрали и сделали ему прививку", – цитирует артистку издание StarHit.

Мать Надежды – Ирина – до сих пор не может прийти в себя после случившегося: "Это серьезное заболевание. Я утром встала, посмотрела на дочь – это просто ужас. Она была вся вишневого цвета". Женщина надеется, что ее дочь сможет побороть страшную болезнь. "Уже есть маленькое улучшение, но я не могу не плакать", – заявила сестра Людмилы Поргиной.

Автор: 19 января 2020, 11:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
теперь поргина желает пиара хоть где хоть на чём,будет лазить по шоу трыньдеть лабуду
1

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