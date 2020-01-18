"В меня летели ножи": вдова Караченцова о пьяных зверствах покойного мужа

В частности, Людмила Поргина рассказала о том, что Караченцов выпивал. В этом она призналась в ходе интервью телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире ее передачи. Она отметила, что жить с артистом порой было очень сложно, передает "Пятый канал".
"Он выпивал. А когда выпивал, становился невыносим. В меня летели сковородки, ножи. Я с тех пор очень боюсь ножей", – посетовала Поргина.
Тем не менее, по словам Людмилы Поргиной, она до сих пор тяжело переживает уход артиста из жизни. Актриса откровенно заявила, что ежедневно говорит с покойным супругом и даже ощущает его заботу.
"Жена и муж – это всегда одно тело и одна душа. Ежедневно беседую с Николаем, ощущаю его заботу", – сказала Людмила.
Напомним, что Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. В последние годы он боролся со злокачественной опухолью легкого, Но прежде, чем у него был диагностирован рак, актер в течение долгих лет восстанавливался после страшной аварии, в которой был сильно поврежден его мозг.
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