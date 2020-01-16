Горячая Климова сняла юбку в чужой стране

На некоторых кадрах звезда предстает в короткой юбке, подчеркивающей ее стройные ноги. А 16 января Екатерина Климова показала, как выглядит в микрошортах.
На сей раз 41-летняя артистка отправилась кататься с детьми на лодке. Джинсовые шорты она выбрала для удобства. Дополнили образ знаменитости свободная рубашка, бейсболка и солнцезащитные очки.
Кадрами с отпуска Екатерина Климова похвасталась в сторис "Инстаграм". Фолловеры осыпали ее комплиментами. Они считают, что звезда выглядит горячо и сексуально. Многие отметили ее эффектный загар.
Не секрет, что Екатерине Климовой часто адресуют восторженные отзывы по поводу внешности и фигуры. Она скромно заявляет, что никогда не хотела быть красавицей. Для того, чтобы так сногсшибательно выглядеть, артистка регулярно занимается спортом, посещает бассейн и старается правильно питаться.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать