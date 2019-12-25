"К чему обман?": Екатерина Климова назвала причину развода

Екатерина Климова впервые прокомментировала свое расставание с молодым актером Гелой Месхи. Артистка объяснила, почему ей не удалось стать хорошей женой.

С актером Гелой Месхи, который значительно младше ее, артистка Екатерина Климова оформила развод еще летом. Однако подробности своей личной жизни она предпочитает не афишировать, поэтому о проблемах у артистов стало известно уже тогда, когда Катя подала документы на расторжение брака.

Наконец лишь сейчас артистка дала откровенное интервью на эту тему. "Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма – не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", – заключила Екатерина Климова.

К тому же, по ее мнению, актерская профессия тоже налагает неприятный отпечаток. "Постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание – все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик", – объяснила актриса.

Климова уточнила, что работа отнимает много сил, и их уже не хватает на поддержание семейного очага. "Еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? " – задала риторический вопрос Екатерина.

В итоге, актриса оказалась перед сложной дилеммой. "Снова встает выбор – аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина – артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом – у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом..." – цитирует Екатерину Климову журнал "Караван историй".