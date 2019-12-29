Третий ребенок на подходе? Глюкозу заметили с округлившимся животом

На видеозаписи, опубликованной в Сети, Наталья Чистякова-Ионова танцует вместе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. В кадре Глюкоза позирует в платье голубого цвета и солнцезащитных очках. Облегающий наряд подчеркивает округлившийся живот звезды.
Ролик вызвал настоящий переполох. Поклонники предположили, что исполнительница ожидает третьего ребенка. "Мы одним видим у Глюкозы животик? Это джемпер такой неудачный или третий ребенок на подходе?", – написали авторы телеграм-канала "Только никому".
Позднее эту информацию опровергли. Оказалось, что видеозапись была сделана еще в начале 2019 года. Светские журналисты нашли соответствующий пост в социальных сетях, опубликованный еще в феврале. На снимке певица Глюкоза позирует в том же наряде.
Напомним, с 2006 года артистка состоит в браке с Александром Чистяковым. В 2007 году певица Глюкоза подарила возлюбленному дочь Лидию. Через четыре года в семье вновь произошло пополнение: на свет появилась дочь Вера.
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