Зеленоглазая блондинка: певец Шура нашел свою "бабу"

Певец Шура поделился в соцсети снимком, сделанным у новогодней елки со снежными бабами. На первом кадре он позирует в очках и шубе, обняв снеговика. На другом исполнитель показывает пальцем на маленького снеговика красной шапке и синих варежках. "Нашел свою бабу!", – шутливо подписал снимки артист.
Подписчики Александра Медведева пришли в восторг от его новой "возлюбленной". – зеленоглазой блондинки из снега. Многие удивились тому, что "баба" певца еще и с "ребенком". Фолловеры принялись шутить. "Баба хорошая, но холодная!", "Нечестно отбивать баб у других снеговиков", – высказались подписчики певца Шуры.
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