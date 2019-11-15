Россияне пришли в ужас от замерзающего на морозе Шуры

Знаменитость прибыл на выступление в один из северных городов, однако не учел, что местный климат уже предполагает жуткие морозы и огромные сугробы. Певец поделился своими переживаниями со своими поклонниками. Он рассказал, что приехал в холода в одних летних туфлях на босу ногу и легком пуховичке.
По словам певца, никто не додумался ему сказать, что в новом месте проведения выступления стоит жуткий мороз. В свою очередь россияне пришли в ужас от того, что их любимый исполнитель замерзает. Они выразили слова поддержки и предложили привезти Шуре теплые вещи, сообщает Пятый канал.
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