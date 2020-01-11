"Стройные ноги достойны любования": Валерия в экстравагантном образе сразила россиян наповал

На съемках нового клипа артистка появилась в черном удлиненном пиджаке с белым фатином.
Костюм исполнительницы оценила эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави.
"Что я могу сказать про образ Валерии – это история контраста цветовой гаммы и форм. Певица отдала предпочтение строгим линиям пиджака и воздушной ткани фатина. На мой взгляд, стройные ноги нашей героини в черных эластичных колготах достойны самых высоких похвал и любования. Не стоит забывать, что это сценический образ", – высказалась стилист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Она отметила, что яркий контраст белого и черного в костюме не совсем подходит Валерии. По мнению эксперта, знаменитость теряется на фоне этих оттенков.
"Вообще по стилистическому решению возлюбленная Пригожина ближе к наивной романтике. А на этом примере мы видим, что имеющая плотную и жесткую форму ткань пиджака нашу героиню так скажем убивает", – дополнила Бестави.
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