Дженнифер Лопес в латексном костюме произвела фурор

Красный – цвет Рождества, поэтому актриса решила выбрать себе наряд в тон празднику. Соблазнительная Джей Ло облачилась в латексный костюм ярко-алого цвета – короткий топ и лосины с высокой талией.
Дополнили образ круглые солнцезащитные очки, закрывающие половину лица артистки. Волосы исполнительница завязала в тугой пучок. "Детка, на улице тепло", – подписала снимок светская львица.
Аутфит звезды произвел фурор в Сети. Всего за сутки он набрал более трех миллионов лайков.
К слову, этот кадр сделал возлюбленный певицы – профессиональный бейсболист Алекс Родригес. Мужчина тоже поделился фотографией избранницы на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
"Извини, но как? Ты безупречна и внутри, и снаружи", – признался спортсмен.
Напомним, Дженнифер и Алекс встречаются уже два года. Недавно бейсболист сделал солистке предложение руки и сердца, которое она, конечно же, приняла. Сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе.
За плечами Родригеса есть романы и с другими известными голливудскими актрисами. В их числе Кэмерон Диаз.
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