Отвернулись даже самые близкие: Шэрон Стоун оказалась на грани жизни и смерти

Спустя много лет американская актриса Шэрон Стоун решила впервые рассказать журналистам о пережитом инсульте. По словам звезды, в тот момент от нее отвернулись окружающие.

В 2001 году звезда фильма "Основной инстинкт" перенесла кровоизлияние в мозг. В течение нескольких дней она испытывала сильнейшие головные боли, однако до последнего откладывала в поездку к врачу.

"Я поехала в больницу только на третий или четвертый день. К этому времени большинство людей умирает. У меня был 1% на то, что я выживу", – вспомнила артистка. Даже в течение месяца после операции медики не были уверены, будет ли она жить дальше.

После инсульта Шэрон Стоун пришлось заново учиться говорить, ходить и писать. В то время она часто думала о смерти. Актриса больше не могла работать. Окружающие перестали с ней общаться. Более того, звезда потеряла опеку над сыном, передает "Комсомольская правда".

"Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли", – отметила она.



Спустя несколько лет актриса решила основать благотворительный фонд повышения осведомленности о заболеваниях мозга. Знаменитость надеется, что больше никто не будет повторять ее ошибок.