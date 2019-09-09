Лолита рассказала о краже денег одним из мужей

Певица сделала шокирующее признание. Лолита Милявская рассказала, что любимый человек жестоко ее предал.

В эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ артистка поделилась подробностями брачного контракта с супругом Дмитрием Ивановым. Выяснилось, что много лет назад, когда у звезды только начинался роман с тренером по игре в сквош, именно Лолита Милявская настояла на заключении такого договора.

"Да, у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет?" – сообщила звезда. Также она добавила, что у нее был плачевных опыт с одним из супругов.

"Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта. Он просто их украл", – заявила Лолита Милявская о шокирующем факте из прошлого. При этом она не уточнила, о ком конкретно идет речь.

Кроме того, исполнительница озвучила условия брачного контракта с Ивановым. "Каждый возвращается к тому, что у него было до брака. Имущество, официально подаренное во время брака, остается тому, кому его подарили", – отметила знаменитость.

Также Лолита Милявская рассказала, что они с Дмитрием Ивановым до сих пор не подали заявление на расторжение брака, поскольку ее практически не бывает дома. Супруг певицы заявил, что тоже очень занят на работе и ему пока не до разводов.

Напомним, несколько месяцев назад пара рассталась. У Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова, который младше нее на 12 лет, нет общих детей.