Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске

Иногда родителям стоит "отпустить бразды правления" собственным чадом и дать ему возможность выбирать. Дмитрий Шепелев рассказал о причинах своего нежелания влиять на сына.



Сын телеведущего Платон растет своеобразным творческим ребенком. Мальчик предпочитает делать все по-своему и не слушать никого. Активный веселый карапуз привлекает к себе внимание, впрочем, Дмитрий предпочитает не показывать сына публике лишний раз.



Тем не менее, во время эфира программы "Сегодня вечером" Шепелев рассказал общественности о том, почему никак не влияет на выбор своего чада. Телеведущий подметил, что давать детям возможность проявить самостоятельность необходимо.

"Раньше я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял ему модный look. А потом понял, что пришло время ему самому делать выбор. У него есть свои представления о том, как он должен выглядеть, и он этим представлениям неукоснительно следует", – рассказал молодой папа.

Он добавил, что мальчику неважно, какая погода за окном. Парнишка всегда будет выглядеть так, как он захочет, вне зависимости от температуры на улицы.

Кроме того, у Платона есть любимая куртка, с которой малыш не расстается даже в жару. Дмитрий поделился историей, что когда он попросил сына оставить верхнюю одежду дома, мальчик очень расстроился. С тех пор знаменитость дает возможность парнишке делать собственный выбор.

