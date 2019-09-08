Шепелев объяснил свою неспособность влиять на ребенка Фриске

Сын телеведущего Платон растет своеобразным творческим ребенком. Мальчик предпочитает делать все по-своему и не слушать никого. Активный веселый карапуз привлекает к себе внимание, впрочем, Дмитрий предпочитает не показывать сына публике лишний раз.
Тем не менее, во время эфира программы "Сегодня вечером" Шепелев рассказал общественности о том, почему никак не влияет на выбор своего чада. Телеведущий подметил, что давать детям возможность проявить самостоятельность необходимо.
"Раньше я сам выбирал, в чем ему пойти, составлял ему модный look. А потом понял, что пришло время ему самому делать выбор. У него есть свои представления о том, как он должен выглядеть, и он этим представлениям неукоснительно следует", – рассказал молодой папа.
Он добавил, что мальчику неважно, какая погода за окном. Парнишка всегда будет выглядеть так, как он захочет, вне зависимости от температуры на улицы.
Кроме того, у Платона есть любимая куртка, с которой малыш не расстается даже в жару. Дмитрий поделился историей, что когда он попросил сына оставить верхнюю одежду дома, мальчик очень расстроился. С тех пор знаменитость дает возможность парнишке делать собственный выбор.
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