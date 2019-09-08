"Расцвела": Барановская показала свадебное платье

Юлия Барановская примерила на себя наряд невесты и поделилась видео, где она в платье, в своем Instagram. Особенность платья заключалась в том, что оно полностью состоит из живых цветов – гортензий и орхидей, а вместо фаты волосы Юлии украшают ландыши.
Дизайнером наряда выступила Татьяна Тридворнова – она одела Юлю для дорожки фестиваля "Цветочный джем" в Москве.
"Как я вам?" – поинтересовалась Барановскя у своих подписчиков. Большинство засыпали ее комплиментами.
"Как фарфоровая статуэтка", "Вы похожи на дюймовочку из сказки", "Юля, неземная красота!", – пишут поклонники. Одна из подписчиц отметила, что в Москве телеведущая похорошела, стала королевой, в то время как в Лондоне была "просто мамой, просто женой", "Ты в Москве расцвела, как цветок, как яркая роза", – написала женщина.
Ранее стало известно, что Юлия Барановская случайно разбила губу одному из родителей на первом школьном собрании сына Арсения. Мальчик пошел 2 сентября в первый класс. Как уверяет телеведущая, пострадавший мужчина не обиделся на нее.
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