"Проклятие сериала про няню": россияне молятся за Заворотнюк

После слухов о болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк общественность "зашумела". Россияне начали массово желать девушке скорейшего выздоровления.



История началась в конце этого лета. Артистка внезапно пропала со всех радаров – перестала играть в театре и появляться в телесериалах. Тогда прошла первая волна слухов о том, что девушка неизлечимо больна. Предполагается, что у Анастасии онкология – рак мозга.

До недавнего времени Заворотнюк никак не комментировала свое состояние. О здоровье "няни Вики" также не распространялся ее муж – фигурист Петр Чернышев. Впрочем, не так давно актриса сама заявила о том, что готова рассказать всю правду.

Чтобы прекратить сплетни, Анастасия собирается дать откровенное интервью в эфире одного из центральных телеканалов России. Пока же девушка выбирает площадку, однако ее концертный директор Стас Христов уже подтвердил неутешительную информацию: "Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют.

Разумеется, поклонники артистки не смогли остаться в стороне. Под одним постов в социальной сети Instagram фанаты от души пожелали девушке выздороветь. Многие надеются, что слухи об онкологии окажутся действительно просто слухами.

"Настя пусть все у вас будет хорошо, желаю вам здоровья, веры в себя!!!", " Дай бог, чтобы вопреки гнусным слухам она жила долго и счастливо-моя любимочка!!!", " Как понять не слух??? Т.е.получается, что она действительно больна? Это ужас конечно и какое-то проклятие сериала про няню. Изначально умирает мать по роли/Л. Полищук/, затем бабушка/А. Захарова/..... Дай бог ей здоровья", – эти и другие теплые комментарии оставили пользователи соцсети.

Есть надежда, что добрые пожелания помогут Анастасии выздороветь. Поклонники актрисы верят, что однажды она вернется в строй.

