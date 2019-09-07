Чехову не узнали после жесткой диеты

Популярная телеведущая Анфиса Чехова показала результаты жесткой диеты и активных занятий спортом, которые она внедрила в свою жизнь около года назад. Поклонники не узнали звезду.

Анфиса Чехова поделилась новым снимком со своими подписчиками в Instagram, поразив всех идеальной фигурой. Многие признались, что популярную телеведущую стало не узнать.

На фото Чехова предстала в одном нижнем белье темно-синего цвета, продемонстрировав спортивные формы – плоский живот и стройные ноги, на которых хорошо прорисовываются мышцы. Поклонники завалили Анфису комплиментами.

"У вас невероятная фигура", "Богиня", "Выглядите просто огонь", "Вот это ноги", – написали в комментариях. Многие предположили, что Анфиса Чехова так похудела после строгой диеты, хотя сама она ни раз отмечала, что просто перешла на правильное питание: "Вы, наверное, кроме овощей ничего не едите", "Это какой же должна быть сила воли, чтобы отказаться от всего вредного и так похудеть".

Звезда даже признавалась в одном из интервью, что она периодически балует себя маленькими гастрономическими слабостями. Так, во время отпуска со своим возлюбленным Эдуардом Демченко в Лондоне она попробовала английский сидр и пиво с луковой шелухой.