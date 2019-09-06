Билан получил смачный удар по лицу

Певец пожаловался подписчикам. Дима Билан рассказал, как случайно поранился на концерте.

В Stories своего Instagram вокалист спросил у подписчиков: "Ничего не замечаете на лице?". После, не дожидаясь ответа, рассказал, как во время выступления получил смачный удар по лицу. В Диму Билана влетел микрофон, стоящий на стойке.

"Теперь такая будет… Губища", – посетовал артист и продемонстрировал небольшую ссадину.

Отметим, что на более поздних Stories, с лицом вокалиста все в порядке. Судя по всему, Дима Билан напрасно беспокоился и переживал – губа не распухла.

Добавим, что на днях артист заявил, что не собирается возвращаться в судейское кресло шоу "Голос", которое он занимал много сезонов подряд. Дима Билан отметил, что, несмотря на желание, не может побороть усталость.

"Мне кажется, я свое уже "отголосил". Просто устал. Тяжело все время быть честным", – сказал артист.

После Дима Билан признался, что за выпусками шоу не следит. Не смотрел его даже, когда сам принимал участие. Артист, как и большинство звезд, не любит наблюдать себя на экране. Между тем с участниками продолжает поддерживать связь и бесплатно продвигает их у себя в Instagram.