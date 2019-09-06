Билан получил смачный удар по лицу

В Stories своего Instagram вокалист спросил у подписчиков: "Ничего не замечаете на лице?". После, не дожидаясь ответа, рассказал, как во время выступления получил смачный удар по лицу. В Диму Билана влетел микрофон, стоящий на стойке.
"Теперь такая будет… Губища", – посетовал артист и продемонстрировал небольшую ссадину.
Отметим, что на более поздних Stories, с лицом вокалиста все в порядке. Судя по всему, Дима Билан напрасно беспокоился и переживал – губа не распухла.
Добавим, что на днях артист заявил, что не собирается возвращаться в судейское кресло шоу "Голос", которое он занимал много сезонов подряд. Дима Билан отметил, что, несмотря на желание, не может побороть усталость.
"Мне кажется, я свое уже "отголосил". Просто устал. Тяжело все время быть честным", – сказал артист.
После Дима Билан признался, что за выпусками шоу не следит. Не смотрел его даже, когда сам принимал участие. Артист, как и большинство звезд, не любит наблюдать себя на экране. Между тем с участниками продолжает поддерживать связь и бесплатно продвигает их у себя в Instagram.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?