Беременная жена Тарасова появилась в прозрачном платье

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова показала кадры новой фотосессии. Также модель Анастасия Костенко ответила на вопросы поклонников о беременности.

В личном Instagram супруга спортсмена опубликовала несколько свежих снимков. Анастасия Костенко позирует в просторном прозрачном платье. Модель бережно поддерживает руками подросший живот. На других фото компанию ей составляет муж Дмитрий Тарасов и годовалая дочь Милана.

Ниже Анастасия Костенко отметила, что ей задают много вопросов о беременности. В основном ее спрашивают о токсикозе во время ожидания малыша, о питании будущей мамы. Модель сообщила, что давать подписчицам советы не будет, ведь то, что подходит одной, может быть противопоказано другой.

"Лично на мой рацион беременность не влияет и, как уже доказали, есть за двоих вовсе необязательно. Только к началу третьего триместра можно добавить 200-300 калорий, но никак не удвоенные порции завтраков, обедов и ужинов", – добавила супруга Дмитрия Тарасова.

Также, по мнению Анастасии Костенко, говорить о предположительной дате родов не имеет смысла. "Милаша родилась тогда, когда посчитала нужным (ближе к концу 37 недели), и плевать ей хотелось на чьи-то предположения", – резюмировала модель.