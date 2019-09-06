"Я устала": Асмус внезапно взвыла перед поклонниками

Каждый устает по-разному и по-своему. Так Кристина Асмус рассказала поклонникам, отчего устала она.



Кристину наиболее известна по роли Вареньки Черноус из сериала "Интерны". Там молодой трудолюбивый врач трудится в поте лица на благо пациентов и с твердостью выдерживает все валящиеся на нее проблемы от коллег и руководителей.

Правда, сама актриса сейчас отдыхает в Турции и, кажется, уже перестала наслаждаться отдыхом. Девушка выложила пост на своей странице в социальной сети Instagram, где пожаловалась поклонникам, что устала отдыхать.

" Чет я устала отдыхать. У вас такое бывает, когда вы оооччень хотите на работу или учебу? Даже, если потом опять скулите "верните меня на моооре" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – так подписала свою публикацию в микроблоге Асмус. На фото актриса позирует в светлой широкополой шляпе и черном купальнике Gucci.

Поклонники артистки оставили под снимком более 40 тысяч лайков и положительные комментарии. Пользователи соцсети поспешили поделиться своим мнение, касательно поставленного вопроса.

"Такая же прилетела сегодня домой, соскучилась по гречке в этой лакшери Турции", "Бывает, но с первого дня работы снова хочется в отпуск!!", "Очень даже у меня такое бывает, через 2 недели отдыха мне уже хочется на работу, а потом не дождусь когда же следующий отпуск", – эти и другие ответы оставили подписчики Кристины.