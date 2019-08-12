"Харламов не уследил": обнаженная Асмус приняла ванну во дворе

Знаменитость улетела на курорт вместе с дочерью Анастасией. Артистка и ее наследница поселилась в арендованной вилле. Теперь Кристина Асмус дразнит поклонников роскошными снимками, публикуя их в Instagram.
Сегодня, 12 августа, например, знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной. Кристина принимает ванну с маслами и лепестками роз в закрытом дворике апартаментов. Асмус позирует спиной, поэтому интернет-обыватели могут оценить ее тонкую талию.
Ниже артистка отметила, что испытывает дзен. Между тем хештегами намекнула, что скучает без мужа – юмориста Гарика Харламова.
Напомним, супруг Кристины Асмус остался дома. У юмориста слишком много работы, поэтому артистке пришлось лететь на отдых только с дочкой.
"Попроси Гарика сделать такую же (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой👍😆", "🧐 А кто фоткает? Бульдог где ты?!?!??!!!", "Гарик обойди ванну, не видно кто это", "Да что ж ей никто не подсказал, что камера с другой стороны 😉", – поддержали Кристину Асмус пользователи Сети.
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