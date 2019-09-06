"Я удовлетворена": Водонаева рассказала о состоянии после развода

Светская львица и телеведущая пообщалась с поклонниками. Алена Водонаева сообщила, что к новым отношениям пока не готова.

Весной этого года знаменитость рассталась с мужем – диджеем Алексеем Косинусом. Как говорит сама Алена Водонаева, конфликта между ними не было. Теперь уже бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения.

Поклонники отмечали тогда, что при своих внешних данных телеведущая быстро найдет себе ухажера. Однако звезда не спешит заводить новый роман.

В Stories своего Instagram телеведущая рассказала, что нынешнее положение вещей ее вполне устраивает. "Я счастлива. Мне хорошо. Я влюблена в жизнь. Вдохновлена. Думаю о себе, своем состоянии и своих делах и это мне интересно и я удовлетворена", – призналась Алена Водонаева.

Главным мужчиной в своей жизни Водонаева считает сына — Богдана. Мальчик родился в 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Супруг ушел от телеведущей, когда их совместному ребенку не было и года.

Все свое внимание Алена Водонаева уделяет воспитанию отпрыска. Звезда даже решила перевести Богдана на домашнее обучение, чтобы тщательно следить за его образованием. "Домашнее – когда ребенок по состоянию здоровья обучается дома, и к нему приходят учителя из школы, в которой он числится. Мой сын будет учится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил", – писала Алена Водонаева ранее в своем микроблоге.