"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв

Полина Гагарина повеселилась вместе с Сергеем Лазаревым и Екатериной Варнавой. Певец назвал вечеринку пьянкой.

Если Алла Пугачева в каждые первые выходные марта устраивает праздник, на котором торжественно объявляет, что разрешает весну, то ее более молодые коллеги решили устроить аналогичное торжество, но осенью. "Закрыли сезон! Разрешаем осень🍂", – сообщила Полина Гагарина, опубликовав в Instagram несколько фотографий с вечеринки в кругу друзей.

Компанию популярной певице составили ее коллега Сергей Лазарев, юмористы Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, а также Константин Мякиньков, возлюбленный Кати. По всей видимости, снимок сделал супруг Полины, фотограф Дмитрий Исхаков.

На кадрах веселящиеся гости, как и сама Гагарина, одеты неформально: в спортивные костюмы, рубашки и шорты. При этом Полина смешно скосила глаза и высунула язык. "Пьянка в разгаре.... можем себе позволить... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщил Сергей Лазарев на своей странице.

Судя по комментариям, фанаты по достоинству оценили забавные фотографии. Нашлись те, кто счел Екатерину Варнаву слишком худой и в очередной раз поинтересовались, когда же случится их с Константином свадьба. Зато внешний вид обычно официальной и стильной Полины Гагариной всем пришелся по вкусу.