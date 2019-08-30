Полина Гагарина о новой беременности

27 августа стартовали съемки восьмого сезона шоу "Голос" на Первом. В красных креслах наставников оказались лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров, продюсер Константин Меладзе, певец Валерий Сюткин, а также Полина Гагарина.
О своем участии в телепроекте артистка высказалась так: "Приятно снова оказаться в этом прекрасном красном кресле и с выходом на сцену каждого вокалиста ждать рождения волшебной магии музыки! Когда я чувствую исходящую от сцены энергию – это фантастические ощущения. И с каждым новым участником растет азарт".
Не удержалась Гагарина и от шутки. "Надеюсь, кресла поменяли, потому что на кресле из прошлых сезонов забеременел весь женский состав наставников. Надеюсь, эти – новые!" – цитирует певицу "Вокруг ТВ". Действительно, все наставницы, снявшиеся в разных сезонах шоу "Голос" – и Пелагея, и Нюша, и Полина – вскоре отправились в декрет.
Напомним, что Гагарина участвовала в этом проекте в 2015 и 2016 годах. Интересное положение звезда скрывала до последнего: она перестала выходить в свет, а в Instagram выкладывала фото только крупным планом. Артистка даже отменила выступления, чтобы не привлекать внимания.
Весной 2017 года у Полины Гагариной родилась дочь Мия. Певица крайне редко публикует снимки девочки. Она предпочитает не афишировать подробности частной жизни и уважает право своих детей на непубличность.
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