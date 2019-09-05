"Идет 16-я неделя": жена Тарасова раскрыла подробности своего "интересного положения"

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова раскрыла детали беременности. Анастасия Костенко даже назвала примерные сроки.

В личном Instagram модель рассказала, о самочувствии. Анастасия Косненко призналась, что первый триместр был непростым. У супруги Дмитрия Тарасова был сильный токсикоз.

В этот период, судя по всему, нелегко пришлось не только модели, но и футболисту. Анастасия поблагодарила Дмитрия за терпение.

"Спасибо, любимый, за все, что вытерпел и делаешь для меня, нас и нашей растущей семьи. Обожаю тебя. Лучший муж и отец", – написала Костенко.

Анастасия добавила, что сейчас она наслаждается своим состоянием. Однако ощущения не всегда может отследить, так как погружена в заботы о годовалой дочери Милане.

"И от этого все кажется быстрее, легче и незаметнее, хотя шевеления ребеночка я почувствовала очень рано", – отмечает супруга Дмитрия Тарасова.

Костенко даже назвала срок беременности – сейчас идет 16-я неделя. Судя по всему, малыш должен появиться на свет в феврале.

В комментариях подписчики потребовали у Анастасии Костенко больше подробностей. Многих интересовал пол будущего малыша. В беседу жены с поклонниками вмешался Дмитрий Тарасов. Он нежно одернул разоткровенничавшуюся жену, видимо, чтобы она не сболтнула лишнего. Футболист написал "Тише, тише, родная. Люблю".