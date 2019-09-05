"Ведьма и сволочь": бывший муж "обласкал" ушлую Удовиченко в ток-шоу Борисова

Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много лет скрывал свой брак с народной артисткой Ларисой Удовиченко. Кинематографист появился в студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, создатель культовых фильмов "Прощай, шпана замоскворецкая…", "Портрет жены художника", "Счастливая, Женька!" ведет затворнический образ жизни. Десять лет назад у кинематографиста случился инсульт. С тех пор, как говорит Александр Панкратов-Белый, он никому не нужен.

В студии "Пусть говорят" режиссер вспомнил о знакомстве с артисткой. Лариса и Александр учились вместе во ВГИКе.

"Они меня позвали с подружками в кафе. И там сказали, что нужно фиктивный брак совершить. Я недолго думал. Мне пришла в голову мысль, что это может быть один из вариантов, чтобы улизнуть от моей мамаши", – говорит Александр Панкратов-Белый.

По его словам, Удовиченко была первой красавицей в институте. Александр восхищался Ларисой, поэтому на предложение брака, даже фиктивного, согласился сразу. Он искренне влюбился и надеялся на ответные чувства, но этого не случилось.

Режиссер оплатил пышную свадьбу. На торжество Панкратов-Белый потратил огромные средства. Тогда за такую сумму можно было приобрести автомобиль. Несмотря на то, что Александр прожил с Ларисой всего несколько дней, сегодня, с высоты прожитых лет, назвать женитьбу на артистке фиктивной он не может.

"Потом она мне говорит, мы с тобой не по-настоящему женились. Мы женились фиктивно. Я говорю: "Ничего себе фиктивно. Во-первых, тогда я должен получить от тебя денег. Во-вторых, мы фактически общались, и в постели тоже. Как это фиктивно?". Но с ней разговаривать бесполезно", – говорит герой сегодняшнего выпуска программы "Пусть говорят".

Александр Панкратов-Белый подчеркнул, что ушлой Ларисе Удовиченко нужна была московская прописка. У артистки были вполне конкретные планы – любыми способами зацепиться в столице.

"Я ее к себе прописал. А потом через три дня развелись, она меня просит: "Пожалуйста, не разводись со мной, я за Эшпая (кинорежиссер Андрей Эшпай – прим. ред.) выйду замуж и тогда я сама с тобой разведусь. Эшпай приехал ко мне и спросил: "Она хорошая?". А я: "Хорошая, попробуй, может тебе повезет". Ну, он попробовал, потерял квартиру. Я его подставил, наверное. Мне надо было сказать, что она такая ведьма, что она такая сволочь – "Сонька Золотая Ручка", – рассказал режиссер в эфире "Пусть говорят".