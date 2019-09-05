Володина поделилась ошеломляющими новостями из жизни Гузеевой

По словам коллеги телеведущей по программе "Давай поженимся!" на Первом канале, Ларису Гузееву атаковали интернет-мошенники, которые охотятся за раскрученными аккаунтами звезд. Оказывается, страничку знаменитости продали турку.Володина напомнила, что актриса вела свой микроблог в соцсети с 2015 года. "Там была ситуация-махинация – взломали аккаунт и перепродали его какому-то турецкому парню. Я знаю, что такое имело место быть, потому что была подписана на Ларису. Потом я увидела у себя в ленте неизвестного турецкого мужика. Сначала отписалась, а потом разобралась, что к чему", – цитирует астролога Teleprogramma.pro.
Отметим, что, вернувшись 5 сентября в Instagram, Лариса Гузеева сразу сообщила подписчикам радостную новость. Телеведущая и артистка пообещала много новых снимков, видео и интересных историй.
"Дорогие подписчики! Мы вернули аккаунт!! Он снова принадлежит мне – Ларисе Гузеевой! С любовью скоро начну выкладывать фото, видео и истории для вас!" – написала звезда в своем первом посте обновленной страницы.
Фолловеры поздравили знаменитость с возвращением. Некоторые поклонники признались, что без Ларисы Гузеевой Instagram был "не тот". Напомним, проблемы со страницей телесвахи начались в середине августа.
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