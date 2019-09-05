Народ молится за сына Булановой после несчастья

Новый учебный год для 12-летнего сына певицы Татьяны Булановой и экс-футболиста Владислава Радимова Никиты начался с неприятности. В Instagram популярная исполнительница выложила фотографию, на которой запечатлела младшего наследника с гипсом на ноге возле смотрового кабинета. "Костяная нога", – написала Татьяна Буланова.
Снимок произвел неизгладимое впечатление на подписчиков. Не остались в стороне и звездные коллеги певицы. Наталия Гулькина написала: "Вот это да! Что только не сделаешь, лишь бы в школу не идти😂😂 шучу, выздоравливайте!!!!🙏😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Прокомментировала публикацию и юмористка Елена Воробей. "Вот это начал год😕Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой))))🙌" – пожелала артистка.
Другие подписчики, засыпав Татьяну Буланову вопросами о состоянии Никиты, выразили надежду на его скорое восстановление. Некоторые признались, что молятся за подростка. Певица не стала вдаваться в подробности, при каких обстоятельствах ее сын сломал ногу.
Татьяна Буланова не относится к тем знаменитостям, которые предпочитают каждый шаг отражать в Сети. Артистка редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и откровенничает с представителями СМИ. Лишь недавно она в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" раскрыла причины развода с Владиславом Радимовым.
Она отметила, что было много причин, в том числе его переписки с разными женщинами, причем и бывшими возлюбленными тоже. "Ну, он такой человек: ему все время нужно это, а меня это достало. Ну сколько можно? Я никакого расследования не проводила. Просто в какой-то момент поняла, что надо "чик" – и все", – рассказала Татьяна Буланова.
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