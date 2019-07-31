"Женская печаль": Пьеха затосковал по Булановой

Стасу Пьехе еще с детства нравились песни Татьяны Булановой. Артисту был близок другой стиль музыки, однако в исполнении Булановой его привлекала честность и пронзительность.
"В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. И когда бы я не сел в его машину, месяц или год спустя, там всегда играла именно эта кассета! Не скрою, что несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе…", - рассказал Стас Пьеха подписчикам в Instagram.
Маленький Стас Пьеха не знал, что спустя годы он выйдет на одну сцену с любимой артисткой, и они споют дуэтом. Своими воспоминаниями внук прославленной Эдиты Пьехи поделился после выступления с 50-летней Булановой в программе "Три аккорда".
Поклонники Стаса Пьехи поддержали артиста. Большинство признались, что и им было приятно вновь услышать голос певицы. Подписчики отметили – пожалуй, у каждого жителя России есть своя грустная история, связанная с песней Татьяны Булановой.
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