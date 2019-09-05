"Психанула": сдавшая Королева сорвалась после поминок

Иногда стоит себя чем-то радовать или баловать, особенно в осенние дни. Певица Наташа Королева психанула и сделала себе подарок.



Не так давно у артистки и ее супруга была топазовая свадьба. Наталия замужем за Сергеем Глушко (более известным как Тарзан) уже более 16 лет. Разумеется, такая знаменательная дата для семейной пары не могла остаться без праздничного приобретения.

Как сообщает издание Teleprogramma.pro, Королева на приусадебном участке обустроила беседку. В Instagram певица посвятила этому пост. "В жизни всегда должно быть место семье, друзьям и, конечно, подаркам! Давно мечтала утеплить нашу уютную летнюю беседку чтобы устраивать дружеские посиделки круглый год и в любую погоду. Мечта сбылась! Сделали себе презент на топазовую годовщину (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

Поклонники Королевой отреагировали лайками и комментариями на забавный видеоролик. В нем певица говорит, что она "психанула и сделала себе такой рациональный подарок", а в конце видео исполняет веселый танец.

Приятно видеть, что настроение звезды отечественной эстрады улучшилось. Напомним, ранее Наталья Королева устроила поминки в день знаний. Певица вспомнила своего покойного отца и поделилась печальными мыслями со своими подписчиками.

