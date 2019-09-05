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"Психанула": сдавшая Королева сорвалась после поминок

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Иногда стоит себя чем-то радовать или баловать, особенно в осенние дни. Певица Наташа Королева психанула и сделала себе подарок.
прочитано 10667 раз

Не так давно у артистки и ее супруга была топазовая свадьба.  Наталия замужем за Сергеем Глушко (более известным как Тарзан) уже более 16 лет. Разумеется, такая знаменательная дата для семейной пары не могла остаться без праздничного приобретения.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Как сообщает издание Teleprogramma.pro, Королева на приусадебном участке обустроила беседку. В Instagram певица посвятила этому пост. "В жизни всегда должно быть место семье, друзьям и, конечно, подаркам! Давно мечтала утеплить нашу уютную летнюю беседку чтобы устраивать дружеские посиделки круглый год и в любую погоду. Мечта сбылась! Сделали себе презент на топазовую годовщину (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

Поклонники Королевой отреагировали лайками и комментариями на забавный видеоролик. В нем певица говорит, что она "психанула и сделала себе такой рациональный подарок", а в конце видео исполняет веселый танец.


Приятно видеть, что настроение звезды отечественной эстрады улучшилось. Напомним, ранее Наталья Королева устроила поминки в день знаний. Певица вспомнила своего покойного отца и поделилась печальными мыслями со своими подписчиками.

5 сентября 2019, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ай да молодца теперь тарзан может трясти <цензура> и зимой,важная новость для публикации в газете писаки тупеют наглазах ужас
1

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