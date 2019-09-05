Холеную Асмус заподозрили в пластике из-за снимка с сестрой

В личном Instagram артистка опубликовала поздравление. У сестры Кристины Асмус – Карины – был день рождения.
"Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! За тобой хоть в космос! Люблю безумно!" – написала знаменитость, опубликовав совместное фото с Кариной.
Интернет-обыватели, внимательно рассмотрев снимок, отметили, что девушки очень похожи. Однако Кристина выглядит холеной, в то время как красота Карины кажется более натуральной.
"Сразу видно у кого больше денег на пластику", – прошелся пользователь Сети по внешности артистки.
Отметим, Карина на четыре года младше знаменитой родственницы. Девушка достигла больших успехов в спорте. Сестра Кристины Асмус мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Сейчас она работает тренером.
В юности Кристина Асмус тоже занималась гимнастикой. Будущая звезда российских сериалов добилась разряда кандидата в мастера спорта, однако жизнь решила посвятить актерскому ремеслу.
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