"Критичные ошибки!": разукрашенную Асмус разнесли в пух и прах

Звезда "Интернов", актриса театра и кино, Кристина Асмус одна из немногих девушек российского шоу-бизнеса, которая благодаря своей естественной красоте может позволить себе селфи без макияжа, но если уж говорить о ее макияже, то не могу не отметить, что актрису никогда не увидишь с чрезмерным контурингом или другими серьезными погрешностями в макияже. Отдельного восхищения достойны ее образы с цветной подводкой на глазах, это выглядело дерзко и мило одновременно.

И хотя Кристина выглядит идеально с любым макияжем, некоторые малозаметные на первый взгляд ошибки в ее макияже видны. Это не слишком бросается в глаза, но профессиональная деформация визажиста не позволяет не отметить такие мелкие погрешности:

1. Четкое квадратное начало брови. Начало брови должно быть растушеванное, без четких очертаний.

2. Графичные брови. Сейчас в тренде натуральность, а именно брови, уложенные гелем светлого оттенка, без нарисованного четкого контура по нижней и верхней линии.

3. Цвет бровей на тон темнее цвета волос. Если открыть старые учебники по макияжу, то мы можем увидеть совет красить брови на тон темнее волос, но правда в том, что это редко кому-то идет, точно не светловолосым девушкам с нежными чертами лица.

4. Черная подводка. Казалось бы, в чем тут ошибка? Черная подводка уместна при ярком макияже, но если у вас нежный макияж, и в целом светлые волосы и бледная кожа, то намного уместнее и гармоничнее будет смотреться коричневая подводка.

5. Та же ошибка и с холодными серебристыми тенями. Они эффектно смотрятся с красной помадой, и немного неуместно с нюдовым макияжем, для такого образа больше подойдут теплые бронзовые либо шоколадные оттенки.

Это критичные ошибки, их совершают 90% девушек, но, как говорится, нет предела совершенству, поэтому лучше исключить и их из макияжа.