Бузову раскритиковали из-за отца-должника

Счет из ФСН у родителя телеведущей действительно есть, однако он свежий. В ближайшее время мужчина намерен его оплатить.
Директор Ольги Бузовой Антон Богославский заявил, что СМИ придумали эту историю ради пиара, сообщает Teleprogramma.pro. По его словам, если бы задолженность имелась, сотрудники налоговой службы не ждали бы четыре года, а списали необходимую сумму со счета Игоря Бузова в Сбербанке.
"У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен", – пояснил представитель Ольги Бузовой. При этом он добавил, что в соответствии с российским законодательством это можно сделать до конца года.
Отметим, известие о долге отца больно ударило по репутации певицы. Ольга Бузова подверглась резким нападкам со стороны хейтеров. Пользователи Instagram затравили звезду. Они обрушились на нее с вопросами о том, почему она, долларовый миллионер, не поможет родителю разобраться с долгом.
Напомним, ранее появилась информация о том, что если отец Ольги Бузовой не отдаст полагающуюся сумму, то за неисполнение решения суда против него могут возбудить уголовное дело. Игорь Бузов пока никак не прокомментировал скандальную историю.
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