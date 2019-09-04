Заворотнюк вышла на связь после обнародованных данных о смертельной болезни

Журналисты буквально оборвали телефоны Анастасии Заворотнюк и всем ее близким, когда появилась информация о том, что якобы артистка больна раком. Наконец звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла на связь.

На протяжении нескольких недель муссируются слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк. Все началось с журнала "тайны звезд". Издание опубликовало артистку на обложке и сопроводила фото крайне тревожной подписью. В статье и вовсе сообщалось, будто у актрисы подозрение на онкологическое заболевание. Дескать, не просто так она перестала выходить в свет и играть в спектаклях.

Более того, в Сети появился ролик, который сняли на одной презентации еще весной. Тогда некоторые особо наблюдательные поклонники умудрились обнаружить на шее у Заворотнюк шрам. Врачи-специалисты, проанализировав его, сделали вывод, что это последствие биопсии загрудинных узлов. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли", – компетентно заявили медики изданию.

Можно представить ту истерию, с какой журналисты начали названивать Анастасии Заворотнюк и ее ближайшему окружению, чтобы они прокомментировали тревожную информацию. Отметим, что оперативно высказался официальный представитель артистки. По его словам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" абсолютно здорова, а ее отсутствие в театральных постановках связано с долгой процедурой получения американского паспорта (ее супруг, фигурист Петр Чернышев, гражданин США). При этом сама Анастасия Заворотнюк воздерживалась от комментариев.

В итоге, репортерам сайта "Комсомольская правда" удалось связаться с актрисой. Они отметили, что голос актрисы, обычно веселый и звонкий, звучал "хрипло, как у очень больного человека". Примечательно, что она не стала опровергать слухи о болезни – просто промолчала. А вот на вопрос, сможет ли она сейчас принять участие в мероприятии, Анастасия Заворотнюк быстро ответила: "Нет, пока нет" и положила трубку.