Звездный визажист дала Бузовой советы по макияжу

Эксперт отметила, что знаменитость всегда идеально накрашена: макияж с акцентом на глаза, чаще всего коричневые смоки айз или растушеванная стрелка, что смотрится очень эффектно. Однако иногда звезда появляется в другом образе, который, по мнению визажиста, смотрится менее удачно: красная помада и серые смоки айс.

"Такой макияж не идет никому, да и давно уже не в тренде", – заявила в беседе с "Дни.ру" Дарья Москина. По ее словам, идеальная внешность Ольги Бузовой компенсирует неудачный макияж, и даже с ним она выглядит замечательно.

Но, как отмечают фанаты Ольги Бузовой, лучше всего она выглядит без макияжа – значительно милее и моложе. "Как профессиональный визажист могу с уверенностью сказать, что легкий макияж будет смотреться намного выгоднее", – отметила Москина.

Она посоветовала Ольге Бузовой легкий, не плотный тон, а также немного освежить лицо румянами и хайлайтером. "Брови уложить гелем, на глазах будет идеально смотреться легкая коричневая дымка", – рекомендовала визажист.

Москина уверена, что дополнительно освежить образ Ольге Бузовой поможет правильно подобранная помада, которая будет гармонично смотреться с румянами. При этом она добавила, что на концерты певице, безусловно, нужен более яркий макияж.

"Но шиммерные серые тени точно не вариант, лучше заменить их матовым вариантом градиентного смоки в сочетании с коричнево – бордовой помадой в стиле Ким Кардашьян", – резюмировала свои рекомендации Ольге Бузовой визажист.