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"Близко знакомы": звезда "Счастливы вместе" высказалась на фоне слухов о наркотиках

Дарья Сагалова. Фото: www.globallookpress.com
Буквально пару дней назад в интернете появились слухи о задержании Натальи Бочкаревой с наркотиками. Ее экранная дочь Дарья Сагалова прокомментировала ситуацию.
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По словам девушки, она ни разу не замечала за своей коллегой ничего подобного. Она отметила, что во время напряженных съемочных дней постоянно находилась с Бочкаревой, и та ни разу не дала повода усомниться в своей непричастности к употреблению наркотических веществ.

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"Но я в это не верю, потому что за то время, сколько мы были с ней близко знакомы, когда мы вместе работали и 6 дней в неделю виделись, я ни разу не замечала, чтобы кто-то был близко к этим делам, " – приводит слова Дарьи телеканал "РЕН-тв".

Впрочем, история остается запутанной до сих пор. Напомним, что не так давно в интернете появилось видео с задержанием Бочкаревой. На нем актриса беседует с сотрудниками правоохранительных органов.

Тем не менее, сама звезда выпускала опровержение слухов. Она уже отмечала, что в тот день, когда ее якобы застали за покупкой кокаина, она находилась дома с семьей. Тогда же артистка говорила, что все, кто создал и распространяет про нее клевету, должны понести соответствующее наказание.

Впрочем, в сети оказывается все большее количество доказательств причастности Бочкаревой к неприятному инциденту. Так телеграмм-канал "Baza" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал запись с камер видеонаблюдений. На ней Бочкарева некоторое время общается с кем-то у подъезда, потом заходит внутрь буквально на несколько минут и далее спешно покидает место. 

Напомним, что Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, потому что им показалось, будто бы артистка вела себя неадекватно. В последствии сообщалось, что при попытке полицейских обыскать звезду, актриса спрятала пакетик с кокаином в нижнее белье.

Автор: 30 сентября 2019, 09:04
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Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

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