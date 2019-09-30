"Близко знакомы": звезда "Счастливы вместе" высказалась на фоне слухов о наркотиках

Буквально пару дней назад в интернете появились слухи о задержании Натальи Бочкаревой с наркотиками. Ее экранная дочь Дарья Сагалова прокомментировала ситуацию.

По словам девушки, она ни разу не замечала за своей коллегой ничего подобного. Она отметила, что во время напряженных съемочных дней постоянно находилась с Бочкаревой, и та ни разу не дала повода усомниться в своей непричастности к употреблению наркотических веществ.

"Но я в это не верю, потому что за то время, сколько мы были с ней близко знакомы, когда мы вместе работали и 6 дней в неделю виделись, я ни разу не замечала, чтобы кто-то был близко к этим делам, " – приводит слова Дарьи телеканал "РЕН-тв".

Впрочем, история остается запутанной до сих пор. Напомним, что не так давно в интернете появилось видео с задержанием Бочкаревой. На нем актриса беседует с сотрудниками правоохранительных органов.

Тем не менее, сама звезда выпускала опровержение слухов. Она уже отмечала, что в тот день, когда ее якобы застали за покупкой кокаина, она находилась дома с семьей. Тогда же артистка говорила, что все, кто создал и распространяет про нее клевету, должны понести соответствующее наказание.

Судя по записям с камер наблюдения, Бочкарёва приехала к подъезду дома, возле которого договорилась с кем-то встретиться. Она некоторое время ждёт и с кем-то переписывается. Затем заходит в подъезд буквально на несколько минут, возвращается и сразу уезжает.



Присела на дорожку. pic.twitter.com/RxEQ5ZWMAm — baza (@bazabazon) September 29, 2019

Впрочем, в сети оказывается все большее количество доказательств причастности Бочкаревой к неприятному инциденту. Так телеграмм-канал "Baza" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал запись с камер видеонаблюдений. На ней Бочкарева некоторое время общается с кем-то у подъезда, потом заходит внутрь буквально на несколько минут и далее спешно покидает место.

Напомним, что Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники полиции остановили ее автомобиль, потому что им показалось, будто бы артистка вела себя неадекватно. В последствии сообщалось, что при попытке полицейских обыскать звезду, актриса спрятала пакетик с кокаином в нижнее белье.