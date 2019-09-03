"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану

Не так давно в семье 79-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины появился ребенок. Эта новость стала чуть ли не самой обсуждаемой за последнее время. Однако нашлись и те, кто выразил опасения. Телеведущая Алена Водонаева "выдала на орехи" пожилым родителям.



Девушка рассказала, что суррогатное материнство, которым воспользовалась супружеская чета, действительно является хорошим способом зачатия для тех, у кого имеются какие-либо проблемы со здоровьем. Водонаева призналась, что понимает, почему во многих религиях это считается грехом, но согласия с духовными положениями не выразила.

При этом,ак сообщает Пятый телеканал, вместо того, чтобы порадоваться за своих коллег по медиасфере, телеведущая выразила неодобрение их действий. Девушка подчеркнула, что ей кажется безответственным заводить детей на склоне лет.

"Ученые и врачи уже готовы сделать ребенка 80-летнему, но пока не научились обеспечивать таким папам и мамам бессмертие. Как бы ни были уверены в своем здоровье такие родители, это выглядит эгоистично по отношению к ребенку", – рассказала Алена.

Она добавила, что еще не существует полноценных исследований влияния на детскую психику воспитания пожилыми родителями. Кроме того, прежде чем заводить ребенка в преклонном возрасте, стоит посоветоваться со своими взрослыми детьми, ведь если с родителями что-то случится, то забота о младшем брате или сестре ляжет на них.

Впрочем девушка подчеркнула, что рождение ребенка – это всегда радость и всегда хорошо. Водонаева вступилась за Виторгана перед "хейтерами".

