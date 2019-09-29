Цымбалюк-Романовская вспомнила о времени с Джигарханяном

Пианистка присоединилась к многочисленным представителям российского шоу-бизнеса и культуры, выразившим слова соболезнования в связи со смертью руководителя театра "Ленком". Ее, как и многих, шокировала новость об уходе из жизни легендарного режиссера Марка Захарова.
В своем микроблоге экс-супруга артиста вспомнила о встрече с Марком Захаровым. Это произошло, когда ее назначили директором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Встреча состоялась в Центральном доме литераторов. Тот эпизод запомнился Виталине Цымбалюк-Романовской на всю жизнь, и она до сих пор вспоминает о нем с трепетом.
"Уважаемый, Великий и совершенно непревзойденный Марк Анатольевич!", – с глубоким уважением обратилась пианистка к режиссеру. "Вы пригласили нас на ужин и произнесли тост за мое назначение. Так вот, что я поняла: важно не то, что я была директором театра, а то, что в моей жизни был этот эпизод", – заключила Виталина Цымбалюк-Романовская.
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