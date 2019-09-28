"Мертвая царевна": изменившаяся Гагарина вызвала оторопь

Исполнительница Полина Гагарина разместила снимок, на котором она запечатлена в необычном образе. Пост вызвал бурную реакцию в Сети.

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Накануне артистка опубликовала в "Инстаграм" фотографию, где она позирует в коротком черном топе. Тело звезды украшено разноцветными блестками.

"Наснимали красоты для нашего шоу 29-го ноября в Мегаспорте! Будет много нового!", – пообещала Полина Гагарина. Звезда поинтересовалась у поклонников, кто пойдет на ее предстоящий концерт.

Многие пользователи признались, что не сразу узнали на снимке исполнительницу. По их мнению, в кадре знаменитость выглядит исхудавшей. "Немного страшновато", "Что с вами сделали, Полина?", "Селедка", "Ты совсем исхудала. Некрасиво, сама же видишь", "Мертвая царевна", – выразили мнение поклонники.

Другие комментаторы, наоборот, принялись расхваливать необычный образ Полины Гагариной. "Такой непривычный образ. Но очень стильно", "Невероятная", "Какая инопланетная девочка", "Вау! Какой шикарный образ", "Ух, какие глаза – нереальные", – поддержали артистку пользователи.

Напомним, недавно знаменитость оказалась в больнице: она подхватила опасный вирус. Звезде даже пришлось отменить несколько выступлений. "Простите меня, если я подвела вас из-за своего самочувствия. Берегите себя", – обратилась Полина Гагарина к подписчикам.