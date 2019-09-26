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"Открыл вписошную": мужа Гагариной разнесли за новый бизнес

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Фото: www.globallookpress.com
Супруга певицы Полины Гагариной раскритиковали за новое предпринимательство. Некоторым не понравилось то заведение, которое он недавно открыл.
прочитано 104 раза

О Дмитрии Исхакове известно не так много. Он гораздо больше известен как муж знаменитой певицы, нежели как отдельная личность. Тем не менее, стоит отметить, что мужчина уже много лет успешно занимается фотографией и дизайном. Сейчас он является светским фотографом.

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Мало кто знает, но на самом деле в московском бомонде работы супруга Гагариной оценивают достаточно высоко. Мужчина уже работал с такими звездами российского шоу-бизнеса как Рената Литвинова, Равшана Куркова, певица Земфира и многими другими. Кроме того, Исхаков является автором официальной обложки фильма Литвиновой.

Однако, похоже, Дмитрий ищет для себя новые пути развития в творчестве. Не так давно он опубликовал фотографии открываемого им арт-пространства. Муж звезды рассказал, что зал "КОСМОС" сдается под различные мероприятия – концерты, дни рождения, семинары и т.д.

Сама же локация больше напоминает зал фотостудии. Помещение освещается неоновыми лампами, у одной стены установлена даже ванна. В целом, "Космос"выглядит достойно для того, чтобы приносить доход своему владельцу, однако нашлись и те, кому идея Дмитрия пришлась не по душе.

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Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)

Авторы Телеграмм-канала "Только никому" выпустили заметку, в которой раскритиковали начинание Исхакова. Они высмеяли взаимосвязь фото-пространства с основной работой мужа Гагариной.

"А тут и муж Гагариной пытается внести свою копеечку в семейный бюджет. Открыл вписошную. Видимо, в караоке загружены исключительно песни Полины, а на фотозоне работает исключительно фотограф Исхаков," – написали в источнике.

Впрочем, как бы то ни было, а сам Дмитрий пока никак не отреагировал на критику. Тем более, что уже появились пользователи, которые заинтересовались новым арт-пространством.

Автор: 26 сентября 2019, 21:32
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